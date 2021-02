Pela última vez, o Maisfutebol foi para o ar na TVI24 na noite de sexta-feira. A partir de agora, o programa passará a ser ao domingo à noite, e num dia especial, houve um regresso especial: Pedro Ribeiro voltou a juntar-se à equipa, liderada por Cláudia Lopes e que já contava com Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Luís Pedro Ferreira.

O programa começou com um «Take it easy», em homenagem a Jorge Jesus, e a partir daí foi sempre a andar: olhou-se para o momento do líder do Sporting e analisou-se as prestações europeias de FC Porto e Benfica.

Agora, já sabe: Maisfutebol na TVI24 é ao domingo.