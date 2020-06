Hoje é dia de programa Maisfutebol na TVI24, a partir das 22h00, e igualmente de 20.º aniversário do site que viria a dar nome ao espaço televisivo. Será por isso um programa especial.



Iremos analisar os últimos acontecimentos no futebol português, naturalmente, mas haverá espaço para assinalar a data especial do Maisfutebol e ainda para uma grande entrevista a Rui Costa.



Rui Costa foi o primeiro entrevistado do Maisfutebol, em 2000, e volta a desempenhar esse papel no 20.º aniversário do jornal. Poderá ler a entrevista completa do antigo jogador ao final da noite desta sexta-feira.