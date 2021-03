Não se deixe enganar ao sintonizar a TVI24 esta noite, que amanhã não é sábado. O programa «Maisfutebol» passou para os domingos, e contamos consigo a partir das 22h30.

O dia mudou, mas o espírito é o mesmo. Com apresentação de Cláudia Lopes e Pedro Barbosa, Pedro Ribeiro, Nuno Gomes e Costinha nos comentários, vamos fazer o rescaldo dos jogos do fim de semana, mas também antecipar o Belenenses-Benfica.

O ponto de partida será a conferência de imprensa de Jorge Jesus, até porque houve uma declaração do técnico encarnado que deixou um dos comentadores com as orelhas levantadas.

Vamos analisar também a denominada «estrelinha» de Ruben Amorim (termo utilizado pelo próprio), para analisar o peso dos golos apontados nos descontos para a caminhada do Sporting.

Teremos ainda tempo para antecipar o duelo da Liga dos Campeões entre o FC Porto e a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Pedro Henriques, antigo árbitro, também dará o seu contributo para análise dos principais casos do fim de semana.

Esperamos por si. Até já!