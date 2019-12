É sexta-feira e o Maisfutebol volta à emissão da TVI24 para o último programa do ano.

Esta semana vamos analisar os números impressionantes de Pizzi no Benfica, ou das mudanças que Sérgio Conceição tem introduzido no onze do FC Porto, por exemplo.

O painel vai ainda antecipar a final do Mundial de Clubes, na qual o Flamengo de Jorge Jesus vai enfrentar o Liverpool de Jurgen Klopp, que na véspera do encontro lançou uma "candidatura" do técnico português ao lugar de Jair Bolsonaro.

Contamos consigo a partir das 22h25.

Até já!