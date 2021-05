Esta semana, excecionalmente, o programa «Maisfutebol» vai para o ar para este sábado, na emissão da TVI24.

Entramos em campo logo após o final do dérbi entre Benfica e Sporting, um pouco antes das 20 horas. Contamos com os comentários de Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Costinha, e ainda com Pedro Henriques na análise aos casos da arbitragem.

No programa deste sábado, conduzido pela Cláudia Lopes, como habitualmente, vamos ainda revelar-lhe como pode ganhar uma medalha de campeão da Liga!

Para a semana voltamos à grelha de domingo, até porque a TVI vai transmitir a final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sp. Braga, mas hoje jogamos na antecipação.

Esperamos por si.

Até já!