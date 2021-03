O programa «Maisfutebol» voltou à antena da TVI24, mas agora para a estreia ao domingo.

O dia mudou, mas o espírito é o mesmo de sempre. Com apresentação de Cláudia Lopes, os comentadores Pedro Ribeiro, Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Costinha discutiram a atualidade desportiva com assertividade e boa disposição, na companhia ainda do ex-árbitro Pedro Henriques, que analisou os principais casos do fim de semana.

O programa até começou com uma antevisão do Belenenses-Benfica, a partir da conferência de imprensa de Jorge Jesus, e depois saltou para a «estrelinha» do Sporting e para a capacidade de liderança e comunicação de Ruben Amorim (e de Coates).

Pelo meio falámos da conquista da Taça do Brasil por parte do Palmeiras, de Abel, e depois voltámos para antecipar o Juventus-FC Porto da Liga dos Campeões e fechámos a falar das três medalhas de ouro que Portugal conquistou nos Europeus de pista coberta.

Voltamos na próxima semana. No domingo!

Veja alguns dos principais momentos do programa nos vídeos associados.