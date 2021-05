Desta vez o programa «Maisfutebol» foi para o ar um dia mais cedo, na emissão da TVI24, para o rescaldo do dérbi.

Conduzidos pela apresentadora Cláudia Lopes, os comentadores Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Costinha analisaram a vitória do Benfica sobre o Sporting, sendo que Pedro Henriques, antigo árbitro, fez a análise dos casos do jogo da Luz.

Houve tempo ainda para falar do FC Porto, ainda que o programa tivesse estado no ar precisamente na altura em que os dragões jogavam em Vila do Conde, onde venceram, garantindo assim a entrada direta na Liga dos Campeões.

Para a semana o programa será transmitido novamente no domingo, até porque nesse dia Benfica e Sp. Braga disputam a final da Taça de Portugal, que será transmitida na TVI.

Esperamos por si.