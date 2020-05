Em mensagem publicada nesta sexta-feira, e denominada «Protesto pela verdade desportiva», o Feirense repudia a decisão de encerrar a II Liga com as classificações atuais, mas retomar a Liga para disputar as dez jornadas em falta.

O emblema de Santa Maria da Feira diz concordar com as restrições em defesa da saúde dos portugueses, mas lamenta a distinção entre escalões.

«Os feirenses não se vão calar e não aceitam uma decisão que viola os princípios democráticos implantados há 46 anos, e que recentemente celebrámos, com prejuízo do futebol, da verdade desportiva e de muitos clubes, em benefício de apenas alguns», refere a nota.

O Feirense vai mais longe, e «apela aos congéneres a lutarem contra esta decisão com todas as armas ao seu alcance, de forma a repor a verdade desportiva».

«Que esta decisão emane de todos os clubes e não apenas de alguns», acrescentam.