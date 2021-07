Meia centena de adeptos do Benfica concentraram-se este sábado junto ao Estádio da Luz, junto à porta 18, a reclamar por mais «democracia» em alusão à Assembleia Geral extraordinária que chegou a estar prevista para este sábado, mas que não chegou a ser marcada.

Os referidos adeptos começaram por fazer um minuto de silêncio, às 19h04, em referência ao ano da fundação, antes de cantarem o hino do Benfica com uma faixa negra onde se lia: «De luito pela democracia no Benfica».

Ora veja: