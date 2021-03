Quatro dias depois do assalto em que a família foi sequestrada em casa, durante o jogo do PSG, Ángel Di María deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio dos fãs.

«Muito obrigado pelo apoio sempre. A minha família e eu estamos muito felizes aqui e nada vai apagar nosso sorriso», escreveu o jogador argentino.

Recorde-se que Di María foi titular no Paris Saint-Germain-Nantes deste domingo, mas abandonou o terreno de jogo ao minuto 62. Quando foi informado do assalto, Leonardo, diretor desportivo do PSG, desceu da tribuna para falar com Mauricio Pochettino. O treinador efetuou a substituição de imediato.

Familiares de Di María estavam em casa - nomeadamente, a mulher e as duas filhas - no momento da invasão e foram aprisionados pelos intrusos enquanto decorria o assalto, sendo posteriormente libertadas.

Também a casa dos pais de Marquinhos, localizada no mesmo bairro que a de Di María, foi igualmente assaltada num momento em que ambos se encontravam na residência.