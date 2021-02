O PSG vai defrontar o Barcelona, sem ter em campo uma das maiores estrelas, Neymar.

Na antevisão do encontro, Jordi Alba admitiu que «Neymar é uma baixa importante» para a equipa francesa e afirmou: «É melhor que não joguem jogadores como ele na equipa adversária.»

«O Di María também é uma baixa importante», apontou, dizendo que o PSG tem outros jogadores de alto nível que podem fazer a diferença.

«A eliminatória vai ser disputada e vai decidir-se em pequenos detalhes. Também temos baixas importantes de grandes jogadores», disse Jordi Alba.

Lionel Messi está prestes a terminar o contrato com o Barcelona e é livre para assinar por qualquer clube. O futuro do jogador argentino ainda é uma incógnita e tem dado que falar. Jordi Alba foi questionado sobre por onde passará o futuro do seu ainda companheiro de equipa.

«Se eu soubesse, também não o diria. Está comprometido a 100% com o Barcelona», começou por dizer.

«Ele vai decidir no final da época. Não prestamos atenção ao que dizem os outros clubes os jogadores», acrescentou, referindo-se, por exemplo, às declarações de Di Maria.

«Há muitas opiniões, fala-se muito, mas a última palavra é dele. A decisão será bem pensada e bem analisada. Será o que ele achar melhor», adiantou, garantindo: «Sou muito melhor quando ele está em campo e os outros companheiros também pensam o mesmo. Espero que fique durante muitos anos, mas é preciso respeitar a sua decisão.»

«A cabeça dele agora está no Barcelona e isso vê-se em todos os jogos», frisou.