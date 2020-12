O incidente entre o quarto árbitro romeno e os elementos do banco do Basaksehir teve origem no diálogo entre a equipa de arbitragem.

No vídeo anexado a este artigo, o quarto árbitro explica ao delegado da UEFA que disse «blackman». Essas palavras são percetíveis.

O jornalista romeno Emanuel Rosu traduziu o diálogo entre os juízes daquele país e refere que o quarto árbitro disse: «O negro ali. Vai ver quem é. O negro ali, não pode comportar-se assim.»

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG