O primeiro “round” entre PSG e Bayern Munique nas meias-finais da Champions quebrou vários recordes, a começar pelo total de golos só na primeira parte (cinco, 3-2), algo inédito nesta fase. Face ao evoluir do marcador para 5-4, esta já é a meia-final com mais golos na história da prova.

Em simultâneo, e pela primeira vez nas meias-finais de uma competição europeia, as duas equipas marcaram quatro ou mais golos. Foi a segunda vez que tal aconteceu na Champions, depois dos “quartos” entre Chelsea e Liverpool (4-4) em 2009.

No século XXI, este foi o segundo jogo com mais golos marcados na Champions, somente superado pelo 8-2 aplicado pelo Bayern ao Barcelona no Estádio da Luz, nos “quartos” de 2020.

Por último, o PSG encerrou a mais longa série negativa contra os bávaros, alcançando a primeira vitória em seis jogos. O Bayern detinha a maior série vitoriosa sobre o PSG numa competição europeia.