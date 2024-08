Nas primeiras declarações enquanto jogador do PSG, João Neves revelou sensações e com quem conversou acerca da transferência para Paris.

«Sinto-me um pouco nervoso, mas feliz. Espero que os adeptos do PSG gostem de mim. Este é um novo capítulo na minha vida. O projeto é fantástico, o clube é enorme, com grandes objetivos», começou por referir aos meios do tricampeão francês.

Quanto a referências em Paris, ou que por lá passaram, o médio, de 19 anos, apontou à «armada lusa» às ordens de Luis Enrique – Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos – assim como a um argentino inesquecível.

«Conversei com o Ángel Di María, que me falou muito sobre o clube. Ele só referiu coisas boas e garantiu que serei feliz aqui», acrescentou.

Desafiado a descrever-se aos adeptos do PSG, João Neves não temeu a escolha de palavras: «Mesmo sendo jovem, acredito ser maduro. Gosto do jogo curto e rápido, e acho que é esse o estilo de jogo do PSG».

Por isso, o internacional português sublinhou o entusiasmo em trabalhar com Luis Enrique, técnico espanhol, de 54 anos, que prepara a terceira época em Paris.

«Tem as ideias de jogo que procuro. Gostei muito da nossa conversa. Ele é uma pessoa fantástica e estou muito feliz por estar aqui. Não o irei dececionar. Este é um projeto que exige que os jovens sejam excelentes. Tentar tornar o clube mais forte com jogadores jovens torna o projeto muito bom», rematou.

O médio deixou o Benfica a troco de 59.9 milhões de euros, num negócio ao qual poderão ser acrescidos mais 10, face aos objetivos contemplados no acordo. O vínculo entre João Neves e o PSG é válido até 2029.