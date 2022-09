O PSG anunciou a contratação de Carlos Soler, do Valência.

O internacional espanhol assina pelo campeão francês até 2027.

Soler reforça assim o leque de opções dos parisienses para o eixo do meio-campo e preara-se, aos 25 anos, para a primeira experiência fora do país natal e do Valência, onde fez toda a formação e a carreira profissional.