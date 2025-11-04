No rescaldo à derrota na receção ao Bayern Munique (2-1), na quarta ronda da fase liga da Champions, o treinador do PSG lamentou os erros defensivos e ineficácia ofensiva. Em conferência de imprensa, Luis Enrique comentou a lesão de Dembélé e Hakimi, ambos substituídos na primeira parte.

Lesões em análise

«A lesão do Dembélé não está relacionada com a anterior [lesão numa coxa sofrida a 5 de setembro contra a Ucrânia]. Quanto ao Hakimi, o futebol é uma modalidade de contacto. Mas lamento, lembrei-me da lesão do Musiala no Mundial de Clubes. É preciso azar.»

Análise ao encontro

«O Bayern foi superior, pressionaram melhor e tiveram mais lances para golo. E nós desperdiçámos. Quando se desperdiça assim, é normal perder. O Bayern até poderia ter marcado mais golos. Mas nós devíamos ter conseguido o empate, jogámos em superioridade na segunda parte. Faltou sorte. Sei que vamos superar esta derrota.»

«A nível defensivo, quando se concedem oportunidades como fizemos, dá em golo. Ponto final. Esperava mais da nossa equipa, mas há jogadores a regressar de lesão. Ainda não tive o grupo a 100 por cento desde o início da época. Não serve de desculpa, mas é a realidade.»