VÍDEO: Nuno Mendes sai lesionado no Liverpool-PSG
Lateral do PSG faz soar alarmes da Seleção. Antes, no Liverpool, o avançado Ekitiké também saiu lesionado
Estavam decorridos 38 minutos do Liverpool-PSG – a contar para a segunda mão dos “quartos” da Champions – quando Nuno Mendes abandonou o relvado de Anfield, com queixas musculares. O lateral ainda tentou chegar ao intervalo, mas acabou por não aguentar as dores.
O internacional português leva sete assistências e seis golos em 36 jogos pelo PSG nesta época, além de seis jogos pela Seleção. Ainda que tenha saído pelo próprio pé, Nuno Mendes gera preocupação a Roberto Martínez, a menos de dois meses do Mundial 2026.
Antes do português, e aparentemente com outra gravidade, Hugo Ekitiké saiu de maca. O avançado francês do Liverpool lesionou-se sozinho e revelou muitas dores.
