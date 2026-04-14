Estavam decorridos 38 minutos do Liverpool-PSG – a contar para a segunda mão dos “quartos” da Champions – quando Nuno Mendes abandonou o relvado de Anfield, com queixas musculares. O lateral ainda tentou chegar ao intervalo, mas acabou por não aguentar as dores.

O internacional português leva sete assistências e seis golos em 36 jogos pelo PSG nesta época, além de seis jogos pela Seleção. Ainda que tenha saído pelo próprio pé, Nuno Mendes gera preocupação a Roberto Martínez, a menos de dois meses do Mundial 2026.

 

Antes do português, e aparentemente com outra gravidade, Hugo Ekitiké saiu de maca. O avançado francês do Liverpool lesionou-se sozinho e revelou muitas dores.

 

