A inédita conquista da Champions pelo PSG ficou marcada, na final, pelo decisivo contributo de Nuno Mendes, Vitinha e João Neves. O avançado Gonçalo Ramos também foi a jogo, mas disputou apenas seis minutos.

À boleia dos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Vitinha realça-se no trio luso, até porque foi totalista e assistiu para o 3-0.

O médio de 25 anos concretizou 72 passes em 80 tentativas, além de acumular quatro “passes chave”, dois cruzamentos, dois alívios, dois desarmes e uma interceção.

Quanto a Nuno Mendes, o defesa lateral – tantas vezes a ala – disputou 78 minutos, por cinco vezes visitou o último terço do Inter Milão, conseguiu quatro “passes chave” e por três ocasiões recuperou a posse.

Como se tal não bastasse, o português de 22 anos assinou dois cruzamentos e três desarmes, e concretizou 36 passes em 42 tentativas – três passes longos em quatro.

Por sua vez, João Neves, de 20 anos, esteve em cena até aos 84 minutos, ocupando áreas mais recuadas face a Vitinha. Além de 65 toques no esférico, o médio conseguiu duas recuperações, dois alívios e 54 passes em 56 tentados.

Essencial para reforçar o setor recuado quando necessário, Neves bloqueou um remate, ganhou dois duelos e sofreu uma falta.

Numa época inesquecível, a armada lusa no PSG selou o tetracampeonato em França, revalidou Taça e Supertaça e alcançou o Olimpo da Europa.

Segue-se a Liga das Nações e, depois, o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.