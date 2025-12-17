O PSG sucedeu ao Real Madrid no trono intercontinental ao triunfar, nesta quarta-feira, sobre o Flamengo (1-1, 2-1 após penáltis). No Qatar, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes foram titulares nos parisienses, enquanto Alex Sandro (ex-FC Porto) e Gonzalo Plata (ex-Sporting) começaram de início nos brasileiros.

Recorde a história desta partida.

Numa primeira parte morna e geralmente controlada pelos parisienses, João Neves atirou à malha lateral ao quinto minuto, enquanto Fabián Ruiz inaugurou o marcador ao nono minuto. Depois de o guarda-redes Rossi evitar um canto e desviar o esférico para João Neves, o médio luso serviu Ruiz, que desferiu um “volley” fora da área. Todavia, o esférico havia saído quando Rossi tentou evitar o canto. Assim, o marcador recuou para 0-0.

Entre ensaios e cartões amarelos, Kvaratskhelia aproveitou nova oferta de Rossi para inaugurar definitivamente o marcador aos 38 minutos. Na sequência do cruzamento de Doué à direita, o guarda-redes do Flamengo desviou a bola para o georgiano, que assinou o sexto golo na época pelo PSG.

Na etapa complementar, a final só animou em cima da hora de jogo, quando Marquinhos derrubou Arrascaeta na área. Momentos depois, Jorginho enganou Safonov e apontou o quinto golo em 32 jogos pelo Flamengo.

Entre trocas, o PSG foi incapaz de desmontar a organização defensiva do Flamengo, expondo-se a contra-ataques. Comandado por Plata, o “Fla” acumulou boas oportunidades nos derradeiros minutos, mas sem mira para completar a reviravolta.

No último lance antes do prolongamento, aos 90+6m, Marquinhos evitou novo golo dos franceses. Na qualidade de avançado, o capitão do PSG desviou um cruzamento de Dembélé no sentido errado, desperdiçando o 2-1 na pequena área.

No caminho até aos penáltis, o ritmo diminuiu, o PSG assumiu o controlo e Gonçalo Ramos não saiu do banco. Mas a final só seria decidida nos penáltis, com o guardião russo Safonov a travar os remates de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Araújo. Pelo meio, Dembélé atirou por cima, enquanto Vitinha e Nuno Mendes capitalizaram a oportunidade.

O médio ex-FC Porto foi considerado o melhor jogador da Taça Intercontinental.

Consulte na galeria associada as melhores fotografias desta final.

Assim, e depois de perder a final do Mundial de Clubes para o Chelsea no verão, o PSG junta a inédita Taça Intercontinental às históricas conquistas de Liga dos Campeões e Supertaça Europeia.

No regresso a França, o PSG visita o Fontenay – da quinta divisão – no sábado (20h), a propósito dos “32-avos” da Taça de França. Quanto ao campeonato, 2026 arranca com receção ao Paris FC, a 4 de janeiro.

Quanto ao Flamengo, o novo ano vai começar com a Taça Guanabara, torneio estadual do Rio de Janeiro.