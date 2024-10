O PSG empatou, na noite deste domingo, a um golo no reduto do Nice. No encerramento da sétima jornada da Ligue1, Nuno Mendes e João Neves foram totalistas, enquanto Dembélé regressou ao onze de Luis Enrique.

Por sua vez, Vitinha foi a jogo aos 71 minutos.

O arranque do encontro revelou-se favorável aos anfitriões, com sucessivas oportunidades na área, face à desorganização defensiva dos parisienses.

Após um lance entre Dante e Hakimi, que suscitou muita contestação no PSG, o lateral marroquino e Marquinhos viram o cartão amarelo, pela insistência em protestar.

Três minutos volvidos, aos 39m, Ali Abdi aproveitou o espaço à entrada da área para encher o pé, beneficiando de um desvio e inaugurando o marcador (1-0).

Na etapa complementar, aos 52m, Nuno Mendes aplicou um lance semelhante. Virado para a mesma baliza, o lateral português estreou-se a marcar nesta temporada.

Até final, Vitinha e Asensio reforçaram a construção ofensiva, mas os parisienses revelaram-se frustrados e apáticos quanto à desconstrução da linha recuada do Nice.

Aos 93m, Nuno Mendes foi pisado na pequena área, mas o VAR não foi chamado a intervir.

Assim, o PSG é segundo, com 17 pontos, menos dois para o Mónaco. Os pupilos de Luis Enrique encaixaram o segundo empate no campeonato, permitindo a fuga dos monegascos.

Aquando do regresso da Ligue1, o PSG receberá o Estrasburgo (7.º), a 19 de outubro.

Por sua vez, o Nice é nono, com nove pontos. Segue-se a visita ao Nantes (10.º), a 20 de outubro.