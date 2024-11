O PSG segue invicto e líder isolado da Ligue1. Na tarde deste sábado, na 10.ª ronda, os parisienses receberam e venceram o Lens, por 1-0.

Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram totalistas no PSG, enquanto o médio David Pereira da Costa foi a jogo no Lens.

O único golo foi apontado ao quarto minuto, por Dembélé.

Num encontro de sentido único, os anfitriões foram incapazes de capitalizar as inúmeras oportunidades, até porque jogaram com mais uma unidade a partir dos 60m, aquando da expulsão de Khusanov.

Por isso, este foi um encontro de poucas ideias e escasso em intensidade, para frustração de Luis Enrique e dos adeptos do PSG.

Face a este triunfo em serviços mínimos, o tricampeão segue no topo, com 26 pontos, mais seis do que o Mónaco.

No calendário do PSG segue-se a receção ao Atlético de Madrid, na noite de quarta-feira (20h), na quarta ronda da Champions. No regresso à Ligue1, os parisienses jogarão no reduto do Angers (14.º) na noite de sábado (20h).

Por sua vez, o Lens é sétimo, com 14 pontos. Segue-se a receção ao Nantes (12.º).