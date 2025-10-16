Désiré Doué faz companhia a Rodrigo Mora, Quenda e Froholdt na lista de 25 finalistas ao prémio Golden Boy, galardão que elege o melhor jogador sub-21 do ano. O avançado francês de 20 anos não atua pelo PSG desde final de agosto, uma vez que esteve a contas com uma lesão. Em todo o caso, 16 golos e 14 assistências em 61 jogos pelos parisienses na última época são créditos suficientes para Doué ser favorito à conquista do prémio.

«É o melhor jovem da Europa. Não só marcou na final da Liga dos Campeões, onde mostrou todo o seu talento, como continua a progredir. É um jovem com muito talento e já está entre os melhores do Mundo», argumentou Patrick Vieira em entrevista ao Foot Mercato.

Os 25 finalistas vão ser analisados por 50 jornalistas, que vão ditar o sucessor de Lamine Yamal. A data da gala ainda não foi anunciada.