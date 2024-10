Na antevisão à visita a Marselha, este domingo, Luis Enrique não se comprometeu quanto ao regresso de Gonçalo Ramos, lesionado há mais de dois meses. Em conferência de imprensa, o treinador do PSG apostou na ironia.

«Regressará no dia 25, mas não sei de que mês. É um jogador que adoro, como qualquer outro do meu plantel. Aparentemente, será a solução para todos os problemas [risos]. A solução nunca virá de um jogador só. Temos de melhorar enquanto equipa», referiu.

O PSG lidera a Ligue1, com 20 pontos, empatado com o Mónaco. Por sua vez, o Marselha é terceiro, com 17 pontos.

O Marselha-PSG está agendado para as 19h45 deste domingo, em encontro da nona jornada.