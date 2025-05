O braço de ferro entre PSG e Mbappé conheceu novo capítulo, uma vez que o emblema parisiense exige uma indemnização de 98 milhões de euros ao avançado, que rumou ao Real Madrid há quase um ano, a custo zero. Esta posição do tetracampeão francês foi efetivada esta segunda-feira, em tribunal.

Questionados sobre a vontade de Mbappé receber 55 milhões de euros de salários e bónus de contrato em atraso, os advogados do PSG responderam que o avançado «não forneceu provas suficientes da dívida». Em simultâneo, reforçaram a tese de que o avançado e Nasser Al Khelaifi – dono do PSG – terão alcançado um acordo verbal em agosto de 2023, o que permitiu a saída do francês a custo zero.

«Kylian Mbappé deve dinheiro ao PSG por estratégias que nos causaram danos. O objetivo não é recuperar 98 milhões, mas demonstrar que, se ele nos deve dinheiro, então a sua reivindicação é infundada», referiu um advogado.

Em sentido oposto, os advogados de Mbappé entendem que este acordo não é vinculativo, garantindo que o PSG parou de pagar em fevereiro de 2024, quando o avançado anunciou que emigraria no término da época 2023/24.

A imprensa internacional avança que o desfecho para este diferendo vai ser conhecido a 26 de maio.