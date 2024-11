O PSG foi travado em casa, na noite deste sábado, pelo Nantes. A propósito da 13.ª jornada da Ligue 1, e depois de nova derrota na Champions, os parisienses empataram a dois golos.

Ao habitual trio Nuno Mendes, Vitinha e João Neves – titulares intocáveis – juntou-se Gonçalo Ramos, recuperado de lesão. E o golo inaugural passou pelo avançado português. Ao segundo minuto, Ramos assistiu Hakimi para o 1-0.

Mas, aos 38m, Matthis Albline repôs a igualdade.

Na segunda parte, as trocas promovidas por Luis Enrique – que tirou João Neves, aos 61m – não surtiram efeito, pelo que o PSG encaixou o terceiro empate no campeonato, o primeiro em casa.

Em todo o caso, os parisienses seguem invictos e na liderança isolada, com 33 pontos, mais sete do que o Mónaco, que este domingo recebe o Marselha (3.º).

No calendário do PSG segue-se a visita ao Auxerre (8.º), na noite de sexta-feira (20h). Por sua vez, o Nantes segue em zona delicada, no 16.º lugar – posto que obriga a play-off – com 11 pontos, um de diferença para a linha e água.