Um dia depois de ter recebido a sétima Bola de Ouro da carreira, Lionel Messi falhou o treino do Paris Saint-Germain. Uma ausência justificada pelo clube devido a uma incómoda gastroenterite que, além do argentino, também afastou Leandro Paredes da preparação para o jogo com o Nice.

O internacional consta no boletim clínico divulgado esta terça-feira pelo PSG que diz ainda que o jogador argentino irá ser reavaliado esta quarta-feira para apurar se está disponível para o jogo com o Nice relativo à liga francesa.

Além de Messi e Paredes, Mauricio Pochettino não vai poder contar com Neymar, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera e Julian Draxler, todos com problemas físicos.