Gonçalo Ramos está na fase final da recuperação da lesão que o afastou da competição no início da presente temporada e, segundo adianta esta segunda-feira o jornal L’Equipe, vai aproveita a paragem paras os compromissos das seleções para recuperar a forma na equipa de reservas do Paris Saint-Germain.

O clube francês já tinha publicado imagens do internacional português a treinar com bola, mas o avançado vai agora procurar recuperar a forma física, acompanhado por Presnel Kimpembe e Lucas Hernandez, outros dois lesionados de longa duração que também estão perto do regresso à competição.

Os três jogadores vão, assim, juntar-se à jovem equipa B do PSG que, na próxima sexta-feira, tem um jogo de preparação marcado com o Clermont Foot 63.

Recordamos que Gonçalo Ramos lesionou-se logo na primeira jornada da liga francesa, a 16 de agosto, frente ao Le Havre, contraindo uma entorse grave que lhe afetou os ligamentos e obrigou a uma intervenção cirúrgica, realizada no Qatar.

Na altura, o departamento médico do clube parisiense avançou com uma ausência a rondar os três meses, período que está agora a chegar ao fim.