Luis Enrique elegeu o apoio dos adeptos do Paris Saint-Germain como o principal motor da reviravolta que a equipa do Parque dos Príncipes promoveu diante do Monaco (3-2), no Estádio Louis II, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, num jogo em que tudo começou por correr mal aos campeões da Europa.

A primeira meia-hora de jogo foi um autêntico pesadelo para os visitantes. O Monaco abriu o marcador logo no primeiro minuto, depois aumentou a vantagem, aos 18 minutos, enquanto aos 22, viu Vitinha desperdiçar um penálti, antes de, aos 27, perder Dembélé por lesão.

«Não estou contente, estou contentíssimo. Madre mía, que sofrimento! Começa o jogo, eles passam duas vezes do meio-campo e metem-nos dois golos. Isso mina a confiança de qualquer jogador e de qualquer equipa. Em vinte minutos estás-te a ver fora da Champions. A partir daí conseguimos reentrar no jogo, quando já não o esperávamos», começou por comentar o treinador espanhol no final do jogo.

Apesar de tudo, o PSG ainda foi a tempo de puxar dos galões e virar o jogo, de forma sensacional, para 3-2, ficando com caminho aberto para garantir uma vaga nos oitavos de final no segundo jogo em Paris. «Somos uma equipa vencedora. Já o demonstrámos na temporada passada e esta época temos uma pressão acrescida. Continuamos a ser uma equipa muito jovem e quando as coisas não saem, não somos perfeitos, não somos máquinas», prosseguiu o treinador.

Uma reviravolta que, para o treinador, tem uma explicação que se sobrepõe às suas indicações táticas e mesmo à vontade dos jogadores. «Gostaria de destacar que nunca tinha visto um grupo de adeptos, nem como jogador, nem como treinador, como o do Paris Saint-Germain. Estávamos a perder por 0-2 e só se ouviam os cânticos dos nossos adeptos. Dão-nos um crédito muito grande e dedicamos-lhes esta vitória porque sem eles teria sido impossível», destacou ainda o treinador espanhol.

Luis Enrique desvalorizou ainda a lesão de Ousmane Dembélé. «Em princípio não é nada de grave. Sofreu um toque, amanhã [esta quarta-feira] vai fazer exames, mas, além de estar com dificuldades em correr, não quisemos correr riscos e fi por isso que não continuou em campo», referiu ainda.