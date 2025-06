Madalena Aragão, namorada de João Neves, festejou a vitória na Liga dos Campeões, ao lado do companheiro, no relvado do Allianz Munique e, mais tarde, recorreu às redes sociais para publicar uma sentida homenagem ao companheiro.

«João, fizeste história. Vieste para Paris sem conhecer nada nem ninguém, sem saber falar a língua e sozinho. Hoje, passados 9 meses, tens uma equipa a quem podes chamar família e és um verdadeiro Parisiense. Não podia estar mais orgulhosa, o meu coração está quentinho por ti meu amor 🧡VENCESTE A CHAMPIONS», escreveu a orgulhosa namorada no Instagram.