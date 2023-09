Pauleta regressou no domingo ao Parque dos Príncipes e assistiu ao vivo aos dois primeiros golos de Gonçalo Ramos com a camisola do Paris Saint-Germain, na goleada do campeão francês ao rival Marselha (4-0). O antigo internacional português, lenda do clube parisiense, conviveu com os quatro portugueses do plantel no final do jogo.

«Foi um jogo muito bom, todos os jogadores fizeram um grande jogo. A equipa jogou muito bem. Deu-me um grande prazer ver esta equipa jogar, correm juntos e fazem um esforço coletivo pela equipa», começou por enunciar, em declarações às plataformas do PSG.

Uma lesão de Kylian Mbappé proporcionou a entrada no jogo de Gonçalo Ramos que acabou por ser preponderante no resultado final, com dois golos. «O Gonçalo Ramos trabalha muito, é um goleador e, a partir de agora, vai continuar a marcar. Fico feliz por eles [Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos], estão todos felizes no PSG», destacou ainda.

Pauleta, eleito melhor jogador da história do PSG, em 2010, é o atual diretor das seleções nacionais de formação da Federação Portuguesa de Futebol.