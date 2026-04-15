O Paris Saint-Germain e a nova direção da Câmara Municipal de Paris acordaram voltar a colocar em cima da mesa a venda do Parque dos Príncipes, numa altura em que o campeão da Europa em título já procura alternativas para a construção de um novo estádio.

Ainda nos festejos da qualificação para as meias-finais da maior competição da UEFA, o PSG acompanhou a sessão extraordinária da Câmara de Paris, liderada pelo novo presidente da Câmara, Emmanuel Grégoire, que pediu e obteve autorização para discutir oficialmente a venda do Parque dos Princes com o Paris Saint-Germain.

Em comunicado divulgado já esta quarta-feira, o PSG reconheceu «a posição expressa ontem pela Câmara de Paris em favor da retomada do diálogo sobre o futuro do Parque dos Príncipes. Diante das diretrizes propostas e da ligação histórica entre o clube e seu estádio, o Paris Saint-Germain confirmou ao presidente da Câmara de Paris sua disposição para reatar as discussões com a câmara», destacou Victoriano Melero, CEO do clube parisiense.

A Câmara tem um projeto para revitalizar aquela zona da cidade e o clube também já identificou dois possíveis locais para a construção de um novo recinto, um em Massy (Essonne) e outro em Poissy (Yvelines).

O objetivo, fixado pelas duas partes, é chegar a uma decisão final até ao outono de 2026.