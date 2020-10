Thomas Tuchel anunciou que o Paris Saint-Germain vai apresentar-se muito limitado esta sexta-feira no Estádio Costières, para o embate com o Nimes, faça a onda de lesões, castigos e casos suspeitos de covid-19. O treinador alemão inclui neste grupo Danilo Pereira que já regressou da seleção, mas está afastado do grupo por ter estado em contato com Cristiano Ronaldo.

«Não tivemos a oportunidade de recuperar os lesionados, nem os diagnosticados com covid-19. Verratti e Marquinhos estão lesionados, Di María e Kurzawa continuam suspensos, enquanto Herrera fez um teste positivo à covid-19 e não treinou. O Danilo regressou hoje, mas esteve em contato com o Cristiano Ronaldo e vai ter de esperar vários dias. Keher e Bernat também estão lesionados», anunciou o treinador em conferência de imprensa.

Além deste extenso grupo, Tuchel confirmou ainda que Mauro Icardi não vai estar disponível para a estreia do PSG na Liga dos Campeões, frente ao Manchester United.

Neymar e Mbappé estão disponíveis, mas regressaram a Paris com uma forte carga de jogos, depois de terem estado em destaque ao serviço das respetivas seleções. «Vamos ter de ter responsabilidade com Nemar e com o Kylian que, ainda ontem, jogou praticamente 90 minutos. Penso que vamos ter 11, 12 ou 13 jogadores, no máximo, disponíveis para o jogo desta sexta-feira», disse ainda o treinador alemão.