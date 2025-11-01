Os adeptos do Paris Saint-Germain elegeram um golo de Nuno Mendes como o melhor golo do mês de outubro.

Foi a 5 de outubro, em Lille. Depois de uma primeira parte sem golos, o internacional português saltou do banco aos 59 minutos e abriu o marcador aos 66, na marcação de um livre direto, executado de forma irrepreensível, com a bola em arco a fugir do guarda-redes.

O Lille acabou por empatar o jogo, a cinco minutos dos 90, com um golo de Ethan Mbappé, irmão do craque do Real Madrid.

Veja aqui o grande golo de Nuno Mendes que está temporada já marcou quatro, dois na Ligue 1 e outros dois na Liga dos Campeões, além de acumular três assistências.