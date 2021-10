Neymar vai falhar a partida com o Leipzig por um problema nos adutores, após queixas no treino desta segunda-feira, no qual, diga-se, protagonizou um dos momentos da sessão, com Ander Herrerra.

O espanhol fez uma 'cueca' ao brasileiro, num meiinho, e teve a resposta de Neymar, que lhe deu um pontapé, de seguida.