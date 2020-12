Thiago Mendes, jogador do Lyon, publicou um vídeo nas redes sociais a pedir desculpa a Neymar pela entrada que lesionou o jogador do PSG.

O tornozelo de Neymar ficou preso por baixo do corpo do adversário e foi possível ouvir o choro do atleta do PSG enquanto recebia assistência, saindo depois de campo de maca.

O árbitro do encontro foi ao monitor rever a entrada de Thiago Mendes sobre o compatriota e decidiu mostrar-lhe o cartão vermelho, anulando o amarelo mostrado inicialmente.

«Estou a gravar este vídeo para pedir desculpa ao Neymar, espero que ele esteja bem», começou por dizer o jogador do Lyon no vídeo, garantindo que não teve intenção de magoar o adversário.

«Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave tenha acontecido e que ele possa recuperar rapidamente e trazer mais alegrias aos adeptos», disse ainda Thiago Mendes, terminando com mais um pedido de desculpas.

Veja a mensagem no vídeo abaixo: