Vitinha juntou os compatriotas Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e João Neves para uma celebração totalmente em português, com o troféu da Liga dos Campeões aos pés, ainda no balneário do Allianz Arena, o palco da final em que o Paris Saint-Germain goleou o Inter Milão com um histórico 5-0.

Uma fotografia em que os quatro portugueses do campeão da Europa aparecem eufóricos, a exibir as respetivas medalhas e com uma legenda que sintetiza tudo: «Portugal Saint-Germain».

Uma publicação que suscitou muitas reações de outros internacionais portugueses, como Bruno Fernandes à cabeça, a escrever «lindo» em relação ao feito dos companheiros de seleção.

Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares na final de Munique e acabaram a competição com números impressionantes, enquanto Gonçalo Ramos saltou do banco aos 84 minutos e também deixou o seu contributo para o primeiro título europeu da equipa parisiense.