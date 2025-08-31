A exibição de João Neves na vitória do PSG frente ao Toulouse (6-3) foi, além de espetacular, histórica. O ex-Benfica bisou de bicicleta e anotou ainda um belo golo para completar o hat-trick.

Uma prestação que permitiu-lhe receber a nota máxima (dez) dada pelo jornal francês L'Équipe. Não só foi o primeiro português a receber essa avaliação como também tornou-se no 19.º jogador da história a receber essa distinção.

O jornal francês, prestigiado a nível internacional, tinha atribuído apenas 20 vezes a nota dez em 79 anos de história. João Neves entra para os livros como o número 21, entre 19 jogadores que mereceram essa distinção.

O português junta-se assim, a nomes como Lionel Messi, Neymar, Lewandowski, Haaland e Mbappe.

Recorde os golos de João Neves:

- João Neves (PSG), 2025/26 - hat-trick (com bis de bicicleta) frente ao Toulouse;

- Désiré Doué (PSG), 2024/25 - hat-trick na final da Liga dos Campeões;

- Denovan Léon (Auxerre), 2024/25 - o guarda-redes fez 11 defesas diante do PSG;

- Ademola Lookman (Atalanta), 2023/24 - hat-trick na final da Liga Europa;

- Haaland (Manchester City), 2022/23 - cinco golos frente ao Leipzig na Liga dos Campeões;

- Dominik Livakovic (Croácia), - guarda-redes foi decisivo nos penáltis frente ao Brasil no Mundial de 2022;

- Haaland (Manchester City), 2022/23 - hat-trick e duas assistências frente ao Manchester United;

- Alban Lafont (Nantes), 2021/22 - o guarda-redes brilhou na vitória frente ao PSG;

- Mbappé (França), apuramento para o Mundial de 2022 - quatro golos diante do Cazaquistão;

- Serge Gnabry (Bayern Munique), 2019/20 - quatro golos contra o Tottenham na Liga dos Campeões;

- Lucas (Tottenham), 2018/19 - hat-trick nas meias finais da Liga dos Campeões frente ao Ajax;

- Dusan Tadic (Ajax), 2018/19 - golo e duas assistências com o Real Madrid nos «oitavos» da Liga dos Campeões;

- Neymar (PSG), 2017/18 - quatro golos e duas assistências frente ao Dijon;

- Carlos Eduardo (Nice), 2014/15 - cinco golos diante do Guingamp;

- Lewandowski (Dortmund), 2012/13 - quatro golos frente ao Real Madrid nas «meias» da Liga dos Campeões;

- Lionel Messi (Barcelona), 2011/12 - cinco golos frente ao Leverkusen nos «oitavos» da Liga dos Campeões;

- Lionel Messi (Barcelona), 2009/10 - quatro golos frente ao Arsenal nos «quartos» da Liga dos Campeões;

- Lars Windfeld (Aarthus), 1997/98 - guarda-redes brilhou na Taça UEFA;

- Oleg Salenko (Rússia), 1994 - cinco golos no Mundial frente aos Camarões;

- Franck Sauzée (França), 1988 - marcou dois golos frente à Grécia na final do Europeu de sub-21;

- Bruno Martini (França), 1988, guarda-redes brilhou frente à Grécia na final do Europeu de sub-21.