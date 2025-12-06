PSG
Há 59 min
VÍDEO: o incrível gesto técnico de João Neves que não chamou a atenção do PSG
Momento partilhado pelo clube francês revela a habilidade que o internacional português exibe fora dos jogos
Momento partilhado pelo clube francês revela a habilidade que o internacional português exibe fora dos jogos
João Neves tem sido figura de destaque na equipa do PSG na presente temporada, sobretudo devido ao bom desempenho nos jogos. No entanto, o internacional português, aparentemente, também dá que falar nos treinos.
O clube parisiense divulgou um vídeo nas redes sociais no qual o médio surge a executar uma skill «especial». Vale a pena ver: tão simples e tão bonita!
Continuar a ler
TAGS: PSG João Neves Franca Made In Video
NOTÍCIAS MAIS LIDAS