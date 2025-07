A final do primeiro Campeonato do Mundo de Clubes no novo formato foi muito quente. Após a vitória do Chelsea sobre o PSG, por claros 3-0, os ânimos aqueceram e João Neves até foi expulso com vermelho direto.

Após o apito final do árbitro, mais confusão, com muitos empurrões e discussão. Inclusivamente entre Luís Enrique e Enzo Mareca. O treinador do PSG tornou-se figura ao agredir João Pedro, no meio da confusão.