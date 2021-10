Kylian Mbappé assumiu publicamente o desejo de participar na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que se vão realizar em Paris, em 2024.



O avançado do Paris Saint-Germain revelou, inclusivamente, que pretendia disputar as Olimpíadas de Tóquio, mas não obteve autorização.



«Os Jogos são a maior referência do desporto e algo que todos os desportistas querem experimentar pelo menos uma vez na vida. Já quis participar no Jogos de Tóquio de 2020, mas puxaram-me o tapete rapidamente», começou por dizer.



Em declarações veiculadas pelo L'Équipe, Mbappé aponta agora para 2024. «Estes Jogos serão disputados em França, será o centenário em Paris. Não é maior competição de futebol do mundo, mas precisas de disputar os Jogos durante a tua carreira. É algo incontornável quando amas o desporto», concluiu o avançado.