A novela em torno da renovação de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain contou até com a intervenção do presidente francês. Emmanuel Macron assumiu que falou com o jogador e aconselhou-o a ficar nos parisienses, de modo a proteger os interesses do país.

«Eu asseguro que não intervenho em nenhuma transferência. Sou como qualquer cidadão no que diz respeito ao desporto, com vontade de ver um bom jogo e de apoiar uma equipa, neste caso o Olympique de Marselha. Tive uma conversa com o Kylian Mbappé há uns tempos, simplesmente para aconselhá-lo a ficar em França. Quando questionado de forma informal e amigável, é papel de um presidente defender o país», confessou em entrevista ao La Montagne.

Mbappé, que ficava livre neste verão, prolongou o anterior vínculo e ficou ligado ao PSG até 2025.