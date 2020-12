Após o PSG ter dito que os resultados dos exames à lesão de Neymar são «tranquilizadores», o jogador brasileiro deixou uma mensagem nas redes sociais.

Numa fotografia em que surge a chorar, após a entrada de Thiago Mendes, Neymar escreveu: «Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins...»

«Poderia ser pior, mas, mais uma vez, Deus livrou-me de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível», pode ler-se ainda na mensagem.

Recorde-se que, nos minutos finais da partida com o Lyon, o internacional brasileiro sofreu uma entrada dura de Thiago Mendes, ficando com o tornozelo preso por baixo do corpo do adversário.

De imediato, ouviram-se gritos de agonia do dez dos franceses, solicitando a entrada da equipa médica. Com o Parque dos Príncipes vazio, foi possível ouvir o choro de Neymar enquanto recebia assistência.

Logo de seguida, o árbitro do encontro foi ao monitor rever a entrada de Thiago Mendes sobre o compatriota e decidiu mostrar-lhe o cartão vermelho, anulando o amarelo mostrado inicialmente.