Os adeptos do Paris Saint-Germain presentes no Puskas Arena, para a final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal, não esquecem Pauleta e, muitos deles, apontam para o «Ciclone dos Açores» quando lhes perguntam qual o melhor jogador de todos os tempos da equipa do Parque dos Príncipes.

A iniciativa partiu do popular programa espanhol «El Chiringuito de Jugones» que andou a pedir aos adeptos franceses que estão na capital da Hungria para que escolhessem o melhor jogador de todos os tempos do PSG.

A maioria não tem dúvidas em disparar o nome de Pauleta, mesmo que tenham passado quase vinte anos desde o último jogo do internacional português no Parque dos Príncipes, deixando para segundo plano outros craques de nível mundial, além do atual plantel, como foram os casos de Ronaldinho, Ibrahimovic, Cavani, Neymar ou mesmo Lionel Messi.

Pauleta, sem nunca ter jogado na I Divisão em Portugal, chegou a Paris, depois de três temporadas no Bordéus, em 2003/04 e, em cinco temporadas, marcou 109 golos em 168 jogos, entrando para a história do clube como melhor marcador de todos os tempos.

Veja aqui as respostas dos adeptos: