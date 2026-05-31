Os adeptos do Paris Saint-Germain continuam a festejar a conquista da segunda Liga dos Campeões consecutiva, agora já com os campeões da Europa de regresso a casa, a desfilarem da Torre Eiffel ao Palácio do Eliseu, ainda com uma passagem pelo Parque dos Príncipes.

Os campeões da Europa aterraram na capital francesa ao início da tarde e seguiram de imediato para a Torre Eiffel, nos Campos Elísios, onde já aguardava uma multidão de mais de cem mil adeptos e um forte dispositivo de segurança, face aos incidentes violentos que marcaram a última madrugada.

Foi debaixo da Torre Eiffel que os jogadores, um a um, foram chamados ao palco para serem ovacionados.

A comitiva seguiu, depois, para o Palácio do Eliseu, com o capitão Marquinhos com o troféu nas mãos, onde foi recebidos por Emmanuel Macron, num cerimónia mais forma.

A festa vai prosseguir agora no Parque dos Príncipes, a casa do PSG, mas só para os adeptos que tiverem bilhete.

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