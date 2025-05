A vitória do PSG na final da Liga dos Campeões, sobre o Inter Milão (5-0), foi de tal forma contundente que Toni Kroos se rendeu. Nas redes sociais, o antigo médio, de 35 anos, elogiou a turma de Luis Enrique.

«É ótimo ver que [o futebol] ainda se trata de ser uma equipa. E de ter um bom treinador. Parabéns, PSG», escreveu.

O alemão conquistou seis Champions, por Real Madrid (5) e Bayern Munique.

Great to see that its still about beeing a team. And a great coach. Congrats @PSG_inside