De olho na primeira Champions do PSG, Luis Enrique propõe-se a fazer história. Na tarde desta sexta-feira, em Munique, o treinador espanhol abriu o livro durante a conferência de imprensa.

«A minha maior motivação é fazer história em Paris. Isso significaria dar imensa alegria a um país, uma cidade e a um clube de nível altíssimo. Se formos os primeiros a fazê-lo, seria excecional. Sinto-me muito afortunado. Aceitarei de bom grado aquilo que o futebol nos der, mas vamos dar tudo.»

«Temos de nos adaptar ao que o jogo exige e tudo pode mudar com um golo logo a abrir. Saber jogar esta final vai ser fundamental e, nesse sentido, estou otimista. Agora, vamos tentar levar o jogo para os aspetos nos quais somos melhores.

«A maior dificuldade é simples de identificar: quando uma equipa recua no campo, sobra pouco espaço e fica complicado desequilibrar. Essa é a fase do jogo que a minha equipa mais conhece, pois está habituada a enfrentá-lo. O problema é que o Inter Milão tem individualidades de alto nível», realçou.

Os parisienses ambicionam vingar a derrota na final de 2020, na Luz, frente ao Bayern Munique. Por sua vez, Luis Enrique almeja alcançar a segunda Champions, depois da conquista em 2015, em Berlim, pelo Barcelona.

«Há várias coincidências. São momentos distintos e estou a tentar viver este com a tranquilidade que os anos me deram. Tentei transmitir à equipa a importância de jogar uma final e a oportunidade de fazer algo inédito, mas temos de ter cuidado para não nos empolgarmos demais.»

«Talvez fôssemos ainda mais fortes com o Mbappé, mas nunca saberemos. Ele sonhava jogar no Real Madrid e o PSG seguiu o seu caminho. Estamos concentrados e preparo-me com seriedade», rematou.

De recordar que o PSG conta com os internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que está época celebraram o tetracampeonato francês, além das conquistas de Taça, Taça da Liga e Supertaça francesa.

O palmarés internacional dos parisienses resume-se à conquista da Taça das Taças (1995/96). Caso triunfe na final, o PSG estreia-se na galeria de vencedores, juntando-se ao Marselha, até ver o único embaixador gaulês.

Em simultâneo, Luis Enrique pode tornar-se no 17.º treinador a vencer a Champions em dose dupla e no sétimo a fazê-lo por mais do que um clube.

A final entre PSG e Inter Milão está agendada para as 20 horas deste sábado, na Allianz Arena, em Munique, duelo que encerra a 70.ª edição da Champions. O duelo vai contar com arbitragem do romeno István Kovács, enquanto João Pinheiro vai ser quarto árbitro.

O vencedor vai suceder ao recordista Real Madrid, que leva 15 conquistas, e apura-se para a Taça Intercontinental de 2025, para o Mundial de Clubes de 2029 e para a Supertaça Europeia de agosto, frente ao Tottenham.