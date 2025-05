Ao conquistar a Liga dos Campeões em Munique, o PSG garantiu a qualificação para o Mundial de Clubes de 2029. Nesse torneio está também o Al Ahli, da Arábia Saudita, que conquistou a Champions da Ásia.

Na tarde deste domingo (18h) vai ser conhecido o terceiro emblema apurado, o vencedor da Liga dos Campeões de África. A final está empatada a um golo e os sul-africanos do Mamelodi Sundowns – comandados por Miguel Cardoso – visitam os egípcios do Pyramids.

Entretanto, na madrugada de segunda-feira (2h), os mexicanos do Cruz Azul e os canadianos do Vancouver Whitecamps disputam a final da Liga dos Campeões da América do Norte.

Ora, quanto ao PSG, vai disputar a Supertaça Europeia, em agosto, frente ao Tottenham, vencedor da Liga Europa. Este é um troféu em falta no palmarés destes emblemas.