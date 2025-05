Gonçalo Ramos falou à flash da UEFA após a conquista da Champions, pelo PSG.

«É um sonho, nem parece real. Estamos a tentar perceber como se festeja um momento destes. É fantástico e vamos aproveitar ao máximo. Estamos na história do clube, mas é apenas o início. Queremos dar muitas alegrias aos nossos adeptos. O resultado é o espelho do nosso trabalho, da nossa época, do grande trabalho que hoje fizemos. É espelho da nossa união e qualidade. Somos uma grande equipa.»