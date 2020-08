Na véspera da final da Liga dos Campeões. frente ao Bayern Munique no Estádio da Luz, o PSG treinou no palco do encontro e, enquanto a bola não rola a sério, Neymar aproveitou para dar um show de toques com uma pastilha elástica.

Depois de mostrar o controlo da bola improvisada, o brasileiro voltou a colocá-la na boca.