O PSG dominou na visita ao Marselha, triunfando por 3-0, na noite deste domingo. Na 9.ª jornada da Ligue 1, Nuno Mendes, Vitinha e João Neves figuraram entre os titulares dos parisienses.

Ao sétimo minuto, o médio ex-Benfica inaugurou o marcador, estreando-se a marcar no novo clube, ao 12.º encontro.

Pouco depois, aos 20m, Harit viu o cartão vermelho, desfalcando o Marselha.

Até ao intervalo, Balerdi consentiu um autogolo, aos 29m, enquanto Barcola sentenciou a contenda, aos 40m.

Na segunda parte, e apesar das trocas, o jogo não conheceu outros rumos. Quanto aos portugueses, Nuno Mendes deixou o relvado aos 50m, enquanto João Neves foi substituído aos 78m.

Desta forma, o PSG capitalizou o desaire do Mónaco, subindo à liderança isolada, com 23 pontos. Na próxima ronda da Ligue 1, os parisienses receberão o Lens (5.º), na tarde de sábado (16h).

Por sua vez, o Marselha consentiu a segunda derrota no campeonato, permanecendo no terceiro posto, com 17 pontos, em igualdade com o Lille (4.º). Para os comandados de De Zerbi, segue-se a visita ao Nantes (12.º), na noite de domingo (19h45).